5 августа. Mossovetinfo – Представители азербайджанского бизнеса отказываются возмещать армянским предпринимателям ущерб, который они понесли в ходе июльских столкновений между диаспорами, сообщает РБК со ссылкой на совладельца страховой группы РЕСО Николая Саркисова.
Саркисов напомнил, что его семья выразила готовность возместить ущерб азербайджанским предпринимателям, который они понесли в ходе столкновений между диаспорами, произошедшими на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
По словам Саркисова, это предложение остается в силе, однако встречных предложений от азербайджанской диаспоры не последовало.
В связи с этим Саркисов заявил, что его семья готова компенсировать ущерб и армянским предпринимателям Москвы.
Столкновения между представителями армянской и азербайджанской диаспор произошли в Москве в конце июля. В результате были задержаны несколько десятков человек, 15 из них арестованы.
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