23 августа. Mossovetinfo.ru – Впервые за 10 лет в Москву вернулись бабочки-адмиралы, сообщает портал mos.ru.



Бабочки-адмиралы – мигрирующие бабочки, которые живут в наших широтах только в теплое время. Для своего обитания они выбирают лесные поляны и опушки, а также луга и сады. В мегаполисах бабочки появляются редко.



По мнению энтомологов, появление бабочек-адмиралов в Москве связано с тем, что за последние годы в столице заметно увеличилось количество парков и скверов, кроме того, на улицах стали высаживать многолетние растения и травы, характерные для дикой природы, что приблизило московскую флору к естественной среде обитания бабочек. Если в Москве сохранится хорошая погода, наблюдать бабочек-адмиралов в городе можно будет примерно до середины сентября.