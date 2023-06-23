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Город (Москва и область)     23.06.2023 18:31

Балкон обрушился на «Мерседес» и «Тойоту» в центре Москвы

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Теги:  Мерседес  Тойота  Кривоколенный пер  балкон  обрушение  капремонт 

23 июня — Mossovetinfo.ru — 23 июня в 12:17 произошло обрушение балкона по адресу: Кривоколенный пер., д. 14, стр. 1, - сообщает префектура ЦАО. Балкон рухнул на Mercedes GLS и Toyota Camry, фасад дома находится на капремонте, установлены "леса", — сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ.

В Telegram-канале столичного Дептранса было сообщено, что из-за проведения оперативных работ частично перекрыто движение по Кривоколенному переулку от дома 14с1.

Пострадавших из-за обрушения балкона в Кривоколенном пер. нет, владельцам поврежденных автомобилей предусмотрены страховые выплаты, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу префектуры Центрального административного округа (ЦАО)столицы.

«23 июня в 12:17 произошло обрушение балкона по адресу: Кривоколенный пер., д. 14, стр. 1 (...) В настоящее время Фонд капитального ремонта города Москвы проводит в вышеуказанном жилом доме работы по капитальному ремонту по следующим системам: ремонт крыши и ремонт фасада (включая балконы). Восстановление фасада и балконов будет выполнено силами Фонда капитального ремонта в 2023 году», — сообщили в префектуре ЦАО.

«В результате происшествия пострадавших граждан нет, пострадало два транспортных средства, по которым предусмотрена страховая выплата. На данный момент произведены противоаварийные работы по фасаду здания, а также обеспечена выгородка тротуара в зоне обрушения балкона»,— также сообщили в префектуре.

В июне 2021 года балкон обвалился в жилом доме на Ленинском проспекте.

На фото (скриншот - Яндекс-панорама) - состояние балкона по адресу: Кривоколенный пер., д. 14, стр. 1
балкон, Кривоколенный переулок дом 14, стр. 1

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Теги: 
Мерседес  Тойота  Кривоколенный пер  балкон  обрушение  капремонт 

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