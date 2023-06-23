23 июня — Mossovetinfo.ru — 23 июня в 12:17 произошло обрушение балкона по адресу: Кривоколенный пер., д. 14, стр. 1, - сообщае...

23 июня — Mossovetinfo.ru — 24-25 июня, на выходные дни, закроется участок между станциями «Чеховская» и «Серпуховская»...