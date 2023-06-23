Другие материалы
-
Город (Москва и область)
23.06.2023, 18:31
Балкон обрушился на «Мерседес» и «Тойоту» в центре Москвы
23 июня — Mossovetinfo.ru — 23 июня в 12:17 произошло обрушение балкона по адресу: Кривоколенный пер., д. 14, стр. 1, - сообщае...
-
Город (Москва и область)
23.06.2023, 17:02
24-25 июня не будет движения поездов на участке между станциями метро "Чеховская" и "Серпуховская"
23 июня — Mossovetinfo.ru — 24-25 июня, на выходные дни, закроется участок между станциями «Чеховская» и «Серпуховская»...
-
Город (Москва и область)
23.06.2023, 08:58
Детские технопарки Москвы приглашают принять участие в акции «ТехноЗнайка»
23 июня — Mossovetinfo.ru — Детские технопарки Москвы приглашают жителей столицы старше шести лет принять участие в ...