Байкеры проедут в субботу 26 сентября по Садовому кольцу - мотофестиваль

26 сентября.Mossovetinfo.ru - Традиционный мотопарад в честь закрытия сезона состоится в Москве , байкеры проедут колонной по Садовому кольцу, а затем отправятся в Парк Горького.



Будет ограничено движение на Садовом кольце. Дорога будет открываться по мере прохождения колонны, сообжают представители властей Москвы. Мотоциклисты проедут в Парк Горького где состоится мотофестиваль.



"26 сентября с 11:50 будет недоступен для проезда участок Садового кольца от Каланчевской улицы до Ленинского проспекта. Дорогу будут открывать по мере прохождения мотоколонны", - отмечается в сообщении.



Также, для организации мотофестиваля с 23:30 25 сентября до 15:00 26 сентября перекроют участок проспекта Академика Сахарова (от Садового кольца до улицы Маши Порываевой).