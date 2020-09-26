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Город (Москва и область)     26.09.2020 09:05

Байкеры проедут в субботу 26 сентября по Садовому кольцу - мотофестиваль

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Теги:  Москва  байкеры  мотофестиваль 

26 сентября.Mossovetinfo.ru -  Традиционный мотопарад в честь закрытия сезона состоится в Москве , байкеры проедут колонной по Садовому кольцу, а затем отправятся в Парк Горького.

Будет ограничено движение на Садовом кольце. Дорога будет открываться по мере прохождения колонны, сообжают представители властей Москвы. Мотоциклисты проедут в Парк Горького где состоится мотофестиваль.

"26 сентября с 11:50 будет недоступен для проезда участок Садового кольца от Каланчевской улицы до Ленинского проспекта. Дорогу будут открывать по мере прохождения мотоколонны", - отмечается в сообщении.

Также, для организации мотофестиваля с 23:30 25 сентября до 15:00 26 сентября перекроют участок проспекта Академика Сахарова (от Садового кольца до улицы Маши Порываевой).

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Карта места

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Теги: 
Москва  байкеры  мотофестиваль 

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