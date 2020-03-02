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Город (Москва и область)     02.03.2020 12:43

Беспилотные автомобили протестируют на дорогах Подмосковья

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Теги:  Московская область  беспилотные автомобили  тестирование 

2 марта. Mossovetinfo.ru – Московский автодорожный институт и компания «Яндекс» планируют начать тестирование беспилотных автомобилей на вылетных магистралях Московской области в середине марта, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу НТИ «Автонет».

Сообщается, что для тестирования будет использовано более 100 беспилотных автомобилей. Тестировать их планируется на Киевском, Минском, Можайском, Новорижском и Каширском шоссе, а также на вылетных магистралях в Балашиху и Волоколамск.

В конце февраля вышло постановление правительство России, расширило еще на 1з субъектов количество регионов, в которых проводятся испытания беспилотной техники. В число новых регионов, где можно испытывать беспилотные автомобили вошли Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и другие.

В Москве тестирование беспилотных автомобилей началось в июне 2019 года. Первоначально для тестирования использовали пять автомобилей, к концу года их количество выросло до 95.

К 2022 году компания «Яндекс» планирует увеличить парк беспилотных автомобилей до 1000 единиц, а в 2023 году компания намерена начать массовые пассажирские перевозки на беспилотниках.


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Теги: 
Московская область  беспилотные автомобили  тестирование 

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