2 марта. Mossovetinfo.ru – Московский автодорожный институт и компания «Яндекс» планируют начать тестирование беспилотных автомобилей на вылетных магистралях Московской области в середине марта, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу НТИ «Автонет».
Сообщается, что для тестирования будет использовано более 100 беспилотных автомобилей. Тестировать их планируется на Киевском, Минском, Можайском, Новорижском и Каширском шоссе, а также на вылетных магистралях в Балашиху и Волоколамск.
В конце февраля вышло постановление правительство России, расширило еще на 1з субъектов количество регионов, в которых проводятся испытания беспилотной техники. В число новых регионов, где можно испытывать беспилотные автомобили вошли Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и другие.
В Москве тестирование беспилотных автомобилей началось в июне 2019 года. Первоначально для тестирования использовали пять автомобилей, к концу года их количество выросло до 95.
К 2022 году компания «Яндекс» планирует увеличить парк беспилотных автомобилей до 1000 единиц, а в 2023 году компания намерена начать массовые пассажирские перевозки на беспилотниках.
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