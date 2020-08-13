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Город (Москва и область)     13.08.2020 09:18

Бесплатное питание на молочных кухнях ежемесячно получают более 300 тысяч москвичей

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Теги:  дети  бесплатное питание  молочные кухни 

13 августа. Mossovetinfo.ru – Ежемесячно бесплатное питание в молочно-раздаточных пунктах получают более 327 тысяч москвичей, сообщается на портале mos.ru.

Питание на молочных кухнях получают беременные женщины, кормящие матери, дети до трех лет, дети из многодетных семей, не достигшие семилетнего возраста, дети-инвалиды и дети до 15 лет, имеющие хронические заболевания. Рецепт на получение питания выписывается в детской поликлинике или в женской консультации. Более половины из тех, то получает питание на молочных кухнях, получают питание на детей для трех лет.

В настоящее время в Москве работает 251 молочно-раздаточный пункт. Выдача бесплатного питания не прекращалась и во время пика распространения коронавируса.


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Теги: 
дети  бесплатное питание  молочные кухни 

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