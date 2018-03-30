30 марта. Mossovetinfo.ru - В дни пасхальных праздников 1, 8 и 15 апреля в Москве организуют 37 бесплатных маршрутов. Об этом сообщает Мосгортранс.
Транспорт будет следовать к семнадцати основным городским и пригородным кладбищам. В зависимости от направления и его востребованности интервал движения автобусов составит от 1 до 5 минут.
Бесплатные автобусные маршруты до городских и пригородных кладбищ
Николо-Архангельское
№ Э1 «Метро «Выхино» – 2-й Московский крематорий»
№ 706, Э2 «Метро «Выхино» – Николо-Архангельское кладбище»
№ Э5 «Метро «Новокосино» – Николо-Архангельское кладбище»
Домодедовское
№ 510, Э1 «Метро «Домодедовская» – Домодедовское кладбище»
№ Э2 «Деревня Колычево – Домодедовское кладбище» (от зоны парковки автомобилей)
Хованское
№ 600 «Метро «Теплый Стан» – Хованское кладбище – Метро «Саларьево»
№ Э1 «Метро «Саларьево» – Хованское кладбище»
№ Э2 «Метро «Теплый Стан» – Хованское кладбище»
Митинское
№ 741, Э «Метро «Тушинская» – Митинское кладбище»
Щербинское
№ 819 «Улица Академика Янгеля – Щербинское кладбище»
№ Э1 «Метро «Улица Академика Янгеля» – Щербинское кладбище»
№ Э2 «Станция Щербинка – Щербинское кладбище»
№ Э3 «Улица Брусилова – Щербинское кладбище (от зоны парковки автомобилей)»
Востряковское
№ Э «Метро «Юго-Западная» – Востряковское кладбище»
Перепечинское
№ 865, Э1 «Метро «Планерная» – Перепечинское кладбище»
№ Э2 «Станция Сходня – Перепечинское кладбище»
№ Э4 «Станция Лобня – Перепечинское кладбище»
Химкинское
№ Э «Метро «Речной вокзал» – Химкинское кладбище»
№ Э2 «Метро «Планерная» – Химкинское кладбище»
Долгопрудненское
№ Э1 «Метро «Речной вокзал» – Долгопрудненское кладбище – Платформа Долгопрудная»
Котляковское
№ 150, 150э «Метро «Каширская» – Котляковское кладбище – Платформа Чертаново»
№ 217, 217э «Метро «Кантемировская» – Котляковское кладбище – 14-квартал Ленино-Дачного»
Кузьминское
№ Э «Метро «Рязанский проспект» – Кузьминское кладбище – Метро «Кузьминки»
Люблинское
№ Э1 «Метро «Текстильщики» – Люблинское кладбище»
№ Э2 «Метро «Люблино» – Люблинское кладбище»
Зеленоградское Центральное
№ 1 «14-й микрорайон – Центральное кладбище»
№ 2, Э1 «Станция Крюково – Центральное кладбище»
Зеленоградское Северное
№ 20 «16-й микрорайон – Северное кладбище»
№ Э2 «Станция Крюково – Северное кладбище»
Алабушевское
№ 24 «Станция Крюково – Алабушевское кладбище»
Ракитки
№ 531э «Метро «Теплый Стан» – Ракитки»
Богородское
№ Э «Станция Электроугли – Богородское кладбище»
16:52 Общество Представлены 15 фильмов конкурсной программы 40-го ММКФ
16:21 Город (Москва и область) Бесплатные автобусы до кладбищ в Москве на Пасху - список
13:58 В России Аэропорт Домодедово успешно протестировал турникеты для электронных посадочных талонов
12:46 Город (Москва и область) С 13:00 30 марта на ЮВАО Москвы восстанавливается привычная схема движения транспорта
11:29 Город (Москва и область) Режим повышенной готовности вводится в Волоколамске 30 марта из-за полигона ТБО - МЧС
16:21 Город (Москва и область) Бесплатные автобусы до кладбищ в Москве на Пасху - список
07:51 Происшествия Задержана генеральный директор компании-собственника здания торгового центра в Кемерово
20:49 В мире Россия высылает 60 американских дипломатов и закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге
16:31 В мире США высылают 60 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля»
09:55 Город (Москва и область) Полис ОМС теперь можно оформить в режиме онлайн
08:22 Город (Москва и область) Водителям напомнили о сложной дорожной ситуации на юго-востоке Москвы
10:19 Город (Москва и область) Дни открытых дверей в больницах Москвы в апреле
15:10 Происшествия Прокуратура города выявила более 400 нарушений закона в образовательных учреждениях Москвы