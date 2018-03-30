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Город (Москва и область)     30.03.2018 16:21

Бесплатные автобусы до кладбищ в Москве на Пасху - список

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Теги:  автобусы  Пасха 

30 марта. Mossovetinfo.ru - В дни пасхальных праздников 1, 8 и 15 апреля в Москве организуют 37 бесплатных маршрутов. Об этом сообщает Мосгортранс.

Транспорт будет следовать к семнадцати основным городским и пригородным кладбищам. В зависимости от направления и его востребованности интервал движения автобусов составит от 1 до 5 минут.

Бесплатные автобусные маршруты до городских и пригородных кладбищ

Николо-Архангельское
№ Э1 «Метро «Выхино» – 2-й Московский крематорий»
№ 706, Э2 «Метро «Выхино» – Николо-Архангельское кладбище»
№ Э5 «Метро «Новокосино» – Николо-Архангельское кладбище»

Домодедовское
№ 510, Э1 «Метро «Домодедовская» – Домодедовское кладбище»
№ Э2 «Деревня Колычево – Домодедовское кладбище» (от зоны парковки автомобилей)

Хованское
№ 600 «Метро «Теплый Стан» – Хованское кладбище – Метро «Саларьево»
№ Э1 «Метро «Саларьево» – Хованское кладбище»
№ Э2 «Метро «Теплый Стан» – Хованское кладбище»

Митинское
№ 741, Э «Метро «Тушинская» – Митинское кладбище»

Щербинское
№ 819 «Улица Академика Янгеля – Щербинское кладбище»
№ Э1 «Метро «Улица Академика Янгеля» – Щербинское кладбище»
№ Э2 «Станция Щербинка – Щербинское кладбище»
№ Э3 «Улица Брусилова – Щербинское кладбище (от зоны парковки автомобилей)»

Востряковское
№ Э «Метро «Юго-Западная» – Востряковское кладбище»

Перепечинское
№ 865, Э1 «Метро «Планерная» – Перепечинское кладбище»
№ Э2 «Станция Сходня – Перепечинское кладбище»
№ Э4 «Станция Лобня – Перепечинское кладбище»

Химкинское
№ Э «Метро «Речной вокзал» – Химкинское кладбище»
№ Э2 «Метро «Планерная» – Химкинское кладбище»

Долгопрудненское
№ Э1 «Метро «Речной вокзал» – Долгопрудненское кладбище – Платформа Долгопрудная»

Котляковское
№ 150, 150э «Метро «Каширская» – Котляковское кладбище – Платформа Чертаново»
№ 217, 217э «Метро «Кантемировская» – Котляковское кладбище – 14-квартал Ленино-Дачного»

Кузьминское
№ Э «Метро «Рязанский проспект» – Кузьминское кладбище – Метро «Кузьминки»

Люблинское
№ Э1 «Метро «Текстильщики» – Люблинское кладбище»
№ Э2 «Метро «Люблино» – Люблинское кладбище»

Зеленоградское Центральное
№ 1 «14-й микрорайон – Центральное кладбище»
№ 2, Э1 «Станция Крюково – Центральное кладбище»

Зеленоградское Северное
№ 20 «16-й микрорайон – Северное кладбище»
№ Э2 «Станция Крюково – Северное кладбище»

Алабушевское
№ 24 «Станция Крюково – Алабушевское кладбище»

Ракитки
№ 531э «Метро «Теплый Стан» – Ракитки»

Богородское
№ Э «Станция Электроугли – Богородское кладбище»


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Карта места

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Теги: 
автобусы  Пасха 

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