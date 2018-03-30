30 марта. Mossovetinfo.ru - В дни пасхальных праздников 1, 8 и 15 апреля в Москве организуют 37 бесплатных маршрутов. Об этом сообщает Мосгортранс.



Транспорт будет следовать к семнадцати основным городским и пригородным кладбищам. В зависимости от направления и его востребованности интервал движения автобусов составит от 1 до 5 минут.



Бесплатные автобусные маршруты до городских и пригородных кладбищ



Николо-Архангельское

№ Э1 «Метро «Выхино» – 2-й Московский крематорий»

№ 706, Э2 «Метро «Выхино» – Николо-Архангельское кладбище»

№ Э5 «Метро «Новокосино» – Николо-Архангельское кладбище»



Домодедовское

№ 510, Э1 «Метро «Домодедовская» – Домодедовское кладбище»

№ Э2 «Деревня Колычево – Домодедовское кладбище» (от зоны парковки автомобилей)



Хованское

№ 600 «Метро «Теплый Стан» – Хованское кладбище – Метро «Саларьево»

№ Э1 «Метро «Саларьево» – Хованское кладбище»

№ Э2 «Метро «Теплый Стан» – Хованское кладбище»



Митинское

№ 741, Э «Метро «Тушинская» – Митинское кладбище»



Щербинское

№ 819 «Улица Академика Янгеля – Щербинское кладбище»

№ Э1 «Метро «Улица Академика Янгеля» – Щербинское кладбище»

№ Э2 «Станция Щербинка – Щербинское кладбище»

№ Э3 «Улица Брусилова – Щербинское кладбище (от зоны парковки автомобилей)»



Востряковское

№ Э «Метро «Юго-Западная» – Востряковское кладбище»



Перепечинское

№ 865, Э1 «Метро «Планерная» – Перепечинское кладбище»

№ Э2 «Станция Сходня – Перепечинское кладбище»

№ Э4 «Станция Лобня – Перепечинское кладбище»



Химкинское

№ Э «Метро «Речной вокзал» – Химкинское кладбище»

№ Э2 «Метро «Планерная» – Химкинское кладбище»



Долгопрудненское

№ Э1 «Метро «Речной вокзал» – Долгопрудненское кладбище – Платформа Долгопрудная»



Котляковское

№ 150, 150э «Метро «Каширская» – Котляковское кладбище – Платформа Чертаново»

№ 217, 217э «Метро «Кантемировская» – Котляковское кладбище – 14-квартал Ленино-Дачного»



Кузьминское

№ Э «Метро «Рязанский проспект» – Кузьминское кладбище – Метро «Кузьминки»



Люблинское

№ Э1 «Метро «Текстильщики» – Люблинское кладбище»

№ Э2 «Метро «Люблино» – Люблинское кладбище»



Зеленоградское Центральное

№ 1 «14-й микрорайон – Центральное кладбище»

№ 2, Э1 «Станция Крюково – Центральное кладбище»



Зеленоградское Северное

№ 20 «16-й микрорайон – Северное кладбище»

№ Э2 «Станция Крюково – Северное кладбище»



Алабушевское

№ 24 «Станция Крюково – Алабушевское кладбище»



Ракитки

№ 531э «Метро «Теплый Стан» – Ракитки»



Богородское

№ Э «Станция Электроугли – Богородское кладбище»