23 августа. Mossovetinfo.ru – Бесплатный автобусный маршрут КМ будет запущен в субботу 25 августа от станции «Кутузовская» до станции «Раменки», на время закрытия участка Калининско-Солнцевской линии метрополитена, сообщили ИА «Моссовет» пресс-служба ГУП Мосгортранс.
Автобусный маршрут будет следовать с промежуточными остановками у станций метро «Парк Победы», «Минская», «Ломоносовский проспект». Интервал движения составит около 1 минуты. Работать компенсационный маршрут будет с 5:20 утра до 1:25 ночи.
Ранее сообщалось, что участок Калининско-Солнцевской линии метрополитена от станции «Шелепиха» до станции «Раменки» будет закрыт в субботу 25 августа, в связи с необходимостью подключить к системам метро семь новых станций.
18:21 Журнал Time включил парк «Зарядье» в список лучших мест мира
17:27 Город (Москва и область) Собянин предложил создать в Москве «народный каршеринг»
16:44 Город (Москва и область) «Центральный телеграф» выставил на продажу здание в центре Москвы
16:29 Город (Москва и область) Бесплатные автобусы запустят 25 августа на время закрытия участка желтой ветки метро
15:33 Город (Москва и область) Собянин обсудил с экспертами транспортные вопросы
16:29 Город (Москва и область) Бесплатные автобусы запустят 25 августа на время закрытия участка желтой ветки метро
15:33 Город (Москва и область) Собянин обсудил с экспертами транспортные вопросы
10:35 Город (Москва и область) Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ запускает светотехническое шоу «История Москвы»
16:59 Город (Москва и область) Рыбу из московских водоемов есть нельзя - Кульбачевский
15:59 Город (Москва и область) На станции метро «Беломорская» начался монтаж оборудования и внутренних систем