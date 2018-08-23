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Город (Москва и область)     23.08.2018 16:29

Бесплатные автобусы запустят 25 августа на время закрытия участка желтой ветки метро

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Теги:  метро  компенсирующие маршруты 

23 августа. Mossovetinfo.ru – Бесплатный автобусный маршрут КМ будет запущен в субботу 25 августа от станции «Кутузовская» до станции «Раменки», на время закрытия участка Калининско-Солнцевской линии метрополитена, сообщили ИА «Моссовет» пресс-служба ГУП Мосгортранс.

Автобусный маршрут будет следовать с промежуточными остановками у станций метро «Парк Победы», «Минская», «Ломоносовский проспект». Интервал движения составит около 1 минуты. Работать компенсационный маршрут будет с 5:20 утра до 1:25 ночи.

Ранее сообщалось, что участок Калининско-Солнцевской линии метрополитена от станции «Шелепиха» до станции «Раменки» будет закрыт в субботу 25 августа, в связи с необходимостью подключить к системам метро семь новых станций.


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Теги: 
метро  компенсирующие маршруты 

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