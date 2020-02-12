12 февраля. Mossovetinfo.ru – Бесплатные кинопоказы фильмов о войне пройдут в сети кинотеатров «Москино» с 20 по 24 февраля, сообщается на сайте «Москино».



Кинопоказы, приуроченные ко Дню защитника Отечества, пройдут в кинотеатрах «Салют», «Искра», «Спутник», «Юность», «Тула», «Молодежный», «Сатурн», «Вымпел» и «Полет».



Зрители смогут увидеть известные кинокартины «Офицеры», «На войне как на войне», «Женя, Женечка и “катюша”», «Звезда», «На семи ветрах» и другие.



Вход на все сеансы свободный, без предварительной регистрации. Расписание сеансов опубликовано на сайте «Москино».