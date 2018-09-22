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Город (Москва и область)
23.09.2018, 19:30
Бесплатные кинопоказы советских фильмов пройдут в Москве 1 октября
23 сентября. Mossovetinfo.ru – Бесплатные кинопоказы советских музыкальных фильмов пройдут в Москве 1 октября в честь Междурнародного дня музыки, сообщает портал mos.ru. Показы пройдут в девя...
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Город (Москва и область)
22.09.2018, 15:54
Температура в Москве побила рекорд тепла для 22 сентября
22 сентября. Mossovetinfo.ru – Температурный рекорд для 22 сентября побит в Москве, сообщает центр погоды «Фобос». На метеостанции ВДНХ синоптики зафиксировали температуру в +25,8°. Это реко...
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Город (Москва и область)
22.09.2018, 11:11
Московские власти установили сумму прожиточного минимума в столице
22 сентября. Mossovetinfo.ru – Правительство Москвы установило размер прожиточного минимума в столице по итогам II квартала 2018 года, соответствующее постановление опубликовано на официальном порт...