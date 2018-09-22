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Город (Москва и область)     23.09.2018 19:30

Бесплатные кинопоказы советских фильмов пройдут в Москве 1 октября

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Теги:  кинопоказы  кино 

23 сентября. Mossovetinfo.ru – Бесплатные кинопоказы советских музыкальных фильмов пройдут в Москве 1 октября в честь Междурнародного дня музыки, сообщает портал mos.ru.

Показы пройдут в девяти кинотеатрах сети «Москино»: «Березке», «Вымпеле», «Искре», «Молодежном», «Полете», «Салюте», «Сатурне», «Спутнике» и «Туле».

Зрители увидят музыкальные фильмы «Мы из джаза», «Карнавал», «Зимний вечер в Гаграх» и другие.


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Карта места

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Теги: 
кинопоказы  кино 

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