23 сентября. Mossovetinfo.ru – Бесплатные кинопоказы советских музыкальных фильмов пройдут в Москве 1 октября в честь Междурнародного дня музыки, сообщает портал mos.ru.



Показы пройдут в девяти кинотеатрах сети «Москино»: «Березке», «Вымпеле», «Искре», «Молодежном», «Полете», «Салюте», «Сатурне», «Спутнике» и «Туле».



Зрители увидят музыкальные фильмы «Мы из джаза», «Карнавал», «Зимний вечер в Гаграх» и другие.