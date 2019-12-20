20 декабря. Mossovetinfo.ru – Бесплатный автобус от станции метро «Спортивная» до Цирка братьев Запашных будет ходить с 20 декабря 2019 года до 9 января 2020 года, сообщается на портале mos.ru.



Автобус «Л» будет ходить в дни новогодних представлений в Цирке братьев Запашных с перерывами на время представлений.



20 декабря и 1 января автобус будет ходить с 17:00 до 22:40;



21, 22, 28, 29 и 30 декабря, а также 2, 3, 4, 5, 6 и 7 января автобус будет ходить с 09:00 до 22:40;



27 декабря автобус будет ходить с 13:00 до 22:40;



31 декабря и 8 января автобус будет ходить с 09:00 до 18:40.



Сесть на автобус можно будет возле южного вестибюля станции метро «Спортивная» и напротив входа 1В спорткомплекса «Лужники».