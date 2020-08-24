 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Город (Москва и область)     24.08.2020 08:49

Бесплатный онкоскрининг можно пройти в Москве до 30 августа

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  здравоохранение  онкоскрининг  диагностика 

24 августа. Mossovetinfo.ru – Акция по бесплатному онкоскринингу проходит в Москве с 30 июля и продлиться в течение еще одной недели – до 30 августа, сообщается на портале mos.ru.

Онкоскрининг позволяет выявить онкологические заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Пройти онкоскрининг можно в 66 московских поликлиниках, для этого надо записаться на сайте департамента здравоохранения Москвы. Необходимо иметь московский полис ОМС. Результаты онкоскрининга появятся в электронной медицинской карте пациента на mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
здравоохранение  онкоскрининг  диагностика 

Возврат к списку

Лента новостей

08:58 В России Правительство готовится открыть авиасообщение ещё с несколькими странами

08:49 Город (Москва и область) Бесплатный онкоскрининг можно пройти в Москве до 30 августа

08:37 В России В России вступил в силу закон об индивидуальных тарифах ОСАГО

08:22 Город (Москва и область) Праздничные площадки ко Дню города украсят около 100 арт-объектов

21:24 Другое «Спартак» обыграл «Локомотив»

Актуальные материалы

11:40 Город (Москва и область) Станцию метро «Рижская» закрыли на год

19:16 Город (Москва и область) Опубликована декларация Сергея Собянина за 2019 год

19:06 Город (Москва и область) Опубликована декларация о доходах Андрея Воробьева за 2019 год

14:15 Власть Путин подтвердил Лукашенко готовность оказать содействие по линии ОДКБ

10:24 Власть Распределение вакцины от COVID-19 будет регулировать государство

09:50 Город (Москва и область) Вакцинация от гриппа начнется в Москве с 1 сентября

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru