24 августа. Mossovetinfo.ru – Акция по бесплатному онкоскринингу проходит в Москве с 30 июля и продлиться в течение еще одной недели – до 30 августа, сообщается на портале mos.ru.
Онкоскрининг позволяет выявить онкологические заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.
Пройти онкоскрининг можно в 66 московских поликлиниках, для этого надо записаться на сайте департамента здравоохранения Москвы. Необходимо иметь московский полис ОМС. Результаты онкоскрининга появятся в электронной медицинской карте пациента на mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».
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