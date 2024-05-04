7 мая — Mossovetinfo.ru — В связи с похолоданием мэр Москвы Сергей Собянин накануне вечером принял решение «возобно...

6 мая — Mossovetinfo.ru — Облачная с прояснениями погода и до 13 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 6 мая, ат...

4 мая — Mossovetinfo.ru — 5 мая с 05:30 до окончания мероприятий в связи с тренировкой Парада Победы будет временно недо...