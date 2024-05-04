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Собянин принял решение «возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты»
7 мая — Mossovetinfo.ru — В связи с похолоданием мэр Москвы Сергей Собянин накануне вечером принял решение «возобно...
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Город (Москва и область)
06.05.2024, 07:40
До 13 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 6 мая
6 мая — Mossovetinfo.ru — Облачная с прояснениями погода и до 13 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 6 мая, ат...
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Город (Москва и область)
04.05.2024, 20:44
Перекрытия улиц, входов в метро, пешеходных переходов вводятся 5 мая в Москве
4 мая — Mossovetinfo.ru — 5 мая с 05:30 до окончания мероприятий в связи с тренировкой Парада Победы будет временно недо...