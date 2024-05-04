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Город (Москва и область)     07.05.2024 10:04

Собянин принял решение «возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты»

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Теги:  7 мая  погода  похолодание  отопление  Москва  Собянин 

7 мая — Mossovetinfo.ru — В связи с похолоданием мэр Москвы Сергей Собянин накануне вечером принял решение «возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты».

«По прогнозу метеорологов, в ближайшие дни сохранится холодная погода. В ночные часы температура воздуха может опускаться до минусовых значений.
В этой связи приняли решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты.
Подача тепла продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха, позволяющих завершить отопительный сезон», - сообщил мэр в своем телеграм-канале.

По информации москвичей в соцсетях в отдельных домах и соцобъектах отопление включено.

Плановое отключение отопления в Москве, в связи с установлением необходимых температур наружного воздуха, началось в 2024 году в субботу, 27 апреля.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, в своем телеграм-канале что в Москве зафиксировано самое холодное 7 мая за последние 25 лет и отметил, что «минувшей ночью в столице столбики термометров варьировали от минус 0,2 до плюс 0,7».

По информации Гидрометцентра России 7 мая «температура воздуха в Москве составит от 4 до 6 градусов тепла, по области от плюс 3 до плюс 8 градусов

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Карта места

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Теги: 
7 мая  погода  похолодание  отопление  Москва  Собянин 

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