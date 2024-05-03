Си Цзиньпин изложил позицию Китая по палестино-израильскому конфликту и украинскому кризису

7 мая — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин изложил принципиальную позицию Китая по палестино-израильскому конфликту и украинскому кризису во время совместной встречи с прессой со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже в понедельник, сообщает Синьхуа.



Си Цзиньпин сказал, что затянувшаяся трагедия палестино-израильского конфликта является испытанием человеческой совести, и международное сообщество должно действовать.



Китай призывает все стороны работать над немедленным, всеобъемлющим и устойчивым прекращением огня в Газе, сказал он, добавив, что Пекин поддерживает полноправное членство Палестины в ООН, выступает за восстановление законных национальных прав Палестины и возобновление плана «два государства для двух народов», чтобы достичь прочного мира на Среднем Востоке.



Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай неоднократно излагал свою позицию по украинскому кризису.



Китай не инициировал украинский кризис, не является его стороной или участником, но и не является сторонним наблюдателем, а играет важную роль в мире, отметил глава китайского государства.



Китайский лидер добавил, что специальный представитель правительства КНР по делам Евразии проводит третий раунд челночной дипломатии.



В то же время Китай выступает против попыток использовать украинский кризис для того, чтобы свалить вину, очернить третью страну или разжечь «новую холодную войну», сказал он.



Отметив, что история неоднократно доказывала, что в конце концов конфликты могут быть разрешены только путем переговоров, Си Цзиньпин сказал, что Китай призывает все стороны возобновить контакты и диалог для укрепления взаимного доверия.



Китай поддерживает проведение в надлежащее время международной мирной конференции, которая признавалась бы как Россией, так и Украиной и обеспечила бы равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов, сказал он.



По словам Си Цзиньпина, Китай поддерживает сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности в Европе.