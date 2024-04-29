Путин вступил в должность президента

7 мая — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин на церемонии инаугурации принес присягу и официально стал президентом России на новый срок полномочий.



После произнесения клятвы президент по традиции обратился к гражданам страны. В своей речи Путин особо поблагодарил военных.



Также Путин подчеркнул, что страна вместе с партнерами по евразийской интеграции продолжит работу по формированию многополярного миропорядка, созданию системы равной и неделимой безопасности.



"Вместе с партнёрами по евразийской интеграции, с другими суверенными центрами развития мы продолжим работу по формированию многополярного миропорядка, равной и неделимой системы безопасности.



В сложном мире, который стремительно меняется, мы должны быть самодостаточными и конкурентоспособными, открывать для России новые горизонты, как уже не раз бывало в нашей истории.



Но нам важно помнить и её уроки, не забывать о трагической цене внутренних смут и потрясений. Поэтому наша государственная и общественно-политическая система должна быть прочной и абсолютно устойчивой к любым вызовам и угрозам, обеспечивать поступательность и стабильность развития, единство и независимость страны", - сказал Президент России.