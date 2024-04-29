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В России
07.05.2024, 15:35
Путин вступил в должность президента
7 мая — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин на церемонии инаугурации принес присягу и официально стал президентом Росс...
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В России
04.05.2024, 08:37
Четыре ракеты «Атакмс» сбиты ночью над территорией Крыма – Минобороны России
4 мая — Mossovetinfo.ru — Средствами ПВО минувшей ночью пресечена попытка киевского режима атаковать Крым с примене...
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29.04.2024, 11:06
Число китайских студентов в России выросло до 41 тысяч - Минобрнауки
29 апреля — Mossovetinfo.ru — В российских вузах обучаются 41,4 тыс. граждан Китая, в частности на бакалавриате - 24,5 тыс....