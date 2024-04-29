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В России     07.05.2024 15:35

Путин вступил в должность президента

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Теги:  Путин  инаугурация  полномочия  Россия  развитие  устойчивость 

7 мая — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин на церемонии инаугурации принес присягу и официально стал президентом России на новый срок полномочий.

После произнесения клятвы президент по традиции обратился к гражданам страны. В своей речи Путин особо поблагодарил военных.

Также Путин подчеркнул, что страна вместе с партнерами по евразийской интеграции продолжит работу по формированию многополярного миропорядка, созданию системы равной и неделимой безопасности.

"Вместе с партнёрами по евразийской интеграции, с другими суверенными центрами развития мы продолжим работу по формированию многополярного миропорядка, равной и неделимой системы безопасности.

В сложном мире, который стремительно меняется, мы должны быть самодостаточными и конкурентоспособными, открывать для России новые горизонты, как уже не раз бывало в нашей истории.

Но нам важно помнить и её уроки, не забывать о трагической цене внутренних смут и потрясений. Поэтому наша государственная и общественно-политическая система должна быть прочной и абсолютно устойчивой к любым вызовам и угрозам, обеспечивать поступательность и стабильность развития, единство и независимость страны", - сказал Президент России.

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Теги: 
Путин  инаугурация  полномочия  Россия  развитие  устойчивость 

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