27 января. Mossovetinfo.ru – Бесплатный городской Wi-Fi может появиться в Москве в автобусах коммерческих перевозчиков. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов.
«Мы рассматриваем такую возможность. Город стремится использовать высокие технологии», - сказал Павлов журналистам.
В настоящее время в бесплатный Wi-Fi есть в метро, а также в наземном транспорте Мосгортранса. Wi-Fi также установили в «Аэроэкспрессах» и электричках.
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