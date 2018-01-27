27 января. Mossovetinfo.ru – Бесплатный городской Wi-Fi может появиться в Москве в автобусах коммерческих перевозчиков. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов.



«Мы рассматриваем такую возможность. Город стремится использовать высокие технологии», - сказал Павлов журналистам.



В настоящее время в бесплатный Wi-Fi есть в метро, а также в наземном транспорте Мосгортранса. Wi-Fi также установили в «Аэроэкспрессах» и электричках.