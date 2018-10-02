2 октября. Mossovetinfo.ru – Московский метрополитен выпустит билеты «Единый», посвященные Году волонтера, сообщает пресс-служба столичной подземки.



Билеты на 1, 2, 20 и 40 поездок будут выпущены общим тиражом в 400 тысяч экземпляров.



На лицевой стороне билетов будет изображено сердце из точек, символизирующих волонтеров, а также надписи: «Год добровольца(волонтера) в России» и «Год волонтера 2018». На оборотной стороне будет изображен вагон метро на который нанесен хештег #ГодДобра.