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Город (Москва и область)     02.10.2018 10:17

Билеты «Единый» посвященные Году волонтера выпустят в московском метро

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Теги:  проездные  Единый  волонтеры  метро  метрополитен 

2 октября. Mossovetinfo.ru – Московский метрополитен выпустит билеты «Единый», посвященные Году волонтера, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Билеты на 1, 2, 20 и 40 поездок будут выпущены общим тиражом в 400 тысяч экземпляров.

На лицевой стороне билетов будет изображено сердце из точек, символизирующих волонтеров, а также надписи: «Год добровольца(волонтера) в России» и «Год волонтера 2018». На оборотной стороне будет изображен вагон метро на который нанесен хештег #ГодДобра.


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Карта места

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Теги: 
проездные  Единый  волонтеры  метро  метрополитен 

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