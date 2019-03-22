22 марта. Mossovetinfo.ru – Строительство Бирюлевской линии метро планируется начать после 2025 года, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в эфире радиостанции «Москва FM».
По словам Хуснуллина, в настоящее время идет проработка документации для строительства новой ветки метро. Приоритетом для метростроителей является строительство Большой Кольцевой линии метро.
Планируется, что протяженность Бирюлевской линии метрополитена составит 34 километра. На линии будет построено 14 станций. Новая ветка метро начнется от станции МЦК «ЗИЛ», пройдет через Бирюлево и далее выйдет на территорию ТиНАО.
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