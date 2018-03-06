Бизнесмен застрелен возле Ледового дворца в Одинцово

6 марта. Mossovetinfo.ru - В Одинцово возбуждено уголовное дело по факту убийства предпринимателя. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Московской области.



Убийство произошло поздно вечером 5 марта в районе Ледового дворца. Местный предприниматель был расстрелян неизвестным рядом с припаркованной машиной.



Убийца произвел в коммерсанта сзади не менее 5 выстрелов практически в упор, в том числе два в голову. В ходе осмотра были найдены личные вещи и документы убитого.



По данным СМИ, убитый - совладелец семи различных компаний, в том числе магазинов посуды, 57-летний Леонид Казарновский.