3 декабря. Mossovetinfo.ru – В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» около 20 благотворительных фондов проведут рождественские чтения и мастер-классы, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.



«Новый год и Рождество – замечательное время, чтобы дарить добро. В России есть особые традиции, связанные с зимними праздниками: еще более века назад проводились благотворительные балы со сбором пожертвований и «Благотворительные елки» для детей из нуждающихся семей. Сейчас мы возрождаем эти традиции на главном зимнем фестивале Москвы – «Путешествие в Рождество», - рассказала Сергунина.



В фестивале примут участие фонды Жизнь», «Я есть!», «Дом с маяком», «Дети наши», «Созвездие добра», «Абсолют-Помощь», «Старость в радость», «Артист», «ДорИнвест», «Котодетки», Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям, «Лапа дружбы» и другие.



Посетители фестиваля смогут познакомится с работой благотворительных фондов, принять участие в интерактивных программах и сборе подарков для подопечных фонда. На мастер-классах участников научат делать рождественские подарки своими руками, также пройдут рождественские чтения, театральные и музыкальные выступления, творческие занятия, выставки животных, уроки рисования, кукольные спектакли и многое другое. Отдельные программы подготовлены для детей с особенностями развития.



Свои программы благотворительные фонды будут представлять в течение всего фестиваля.