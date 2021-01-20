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Город (Москва и область)     20.01.2021 09:17

Благотворительным сервисом на портале mos.ru за четыре месяца воспользовались почти 4000 человек

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Теги:  благотворительность  правительство Москвы  премии 

20 января. Mossovetinfo.ru – Благотворительный сервис на портале мэра и правительства Москвы стал лауреатом международной премии Big Innovation Awards, сообщается на портале.

Премия ежегодно вручается людям и проектам, воплощающим в жизнь инновационные решения, оказывающие большое влияние на общество.

Благотворительный сервис на портале mos.ru был запущен 16 октября 2020 года. Фонды, которые принимают участие в программе, оказывают поддержку тяжелобольным детям и взрослым, людям с особенностями развития, а также малоимущим, помогают бездомным животным.

«То, что результаты совместных усилий благотворительного сообщества и Правительства Москвы отметили международной премией, безусловно, воодушевляет. Мы продолжим развивать сервис и будем рады, если наш опыт окажется полезным для других мегаполисов», - заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

С момента старта работы сервиса, им воспользовались уже около 4 тысяч человек, вместе они сделали более 6,2 тысячи пожертвований.

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Теги: 
благотворительность  правительство Москвы  премии 

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