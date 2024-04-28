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Город (Москва и область)     29.04.2024 10:26

Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» стартовал в Москве

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Теги:  Пасхальный дар  фестиваль 

29 апреля — Mossovetinfo.ru — В Москве по 5 мая стартовал благотворительный фестиваль «Пасхальный дар». Праздничные гуляния пройдут более чем на 60 столичных площадках, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

«В этом году мы в два раза расширили географию «Пасхального дара» – праздничные гуляния пройдут более чем на 60 локациях, включая традиционные фестивальные площадки, парки и прихрамовые территории. Как всегда, «Пасхальный дар» станет фестивалем добра и заботы. Благотворительные организации и волонтеры готовят специальные акции, лекции, мастер-классы, инклюзивные спектакли, уроки добра, выставки и базары», – сообщил Сергей Собянин.

В пасхальный день, 5 мая, фестиваль откроется на территории храмов. Гостей ждут экскурсии, концерты и творческие мастерские. Все желающие смогут обучиться звонарскому искусству, создать своими руками памятные пасхальные сувениры, послушать концерт колокольного звона и принять участие в росписи двухметровых пасхальных яиц.

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Теги: 
Пасхальный дар  фестиваль 

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