Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» стартовал в Москве

29 апреля — Mossovetinfo.ru — В Москве по 5 мая стартовал благотворительный фестиваль «Пасхальный дар». Праздничные гуляния пройдут более чем на 60 столичных площадках, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.



«В этом году мы в два раза расширили географию «Пасхального дара» – праздничные гуляния пройдут более чем на 60 локациях, включая традиционные фестивальные площадки, парки и прихрамовые территории. Как всегда, «Пасхальный дар» станет фестивалем добра и заботы. Благотворительные организации и волонтеры готовят специальные акции, лекции, мастер-классы, инклюзивные спектакли, уроки добра, выставки и базары», – сообщил Сергей Собянин.



В пасхальный день, 5 мая, фестиваль откроется на территории храмов. Гостей ждут экскурсии, концерты и творческие мастерские. Все желающие смогут обучиться звонарскому искусству, создать своими руками памятные пасхальные сувениры, послушать концерт колокольного звона и принять участие в росписи двухметровых пасхальных яиц.