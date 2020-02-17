17 февраля. Mossovetinfo.ru – Работы по благоустройству парка Северного Речного вокзала планируется закончить к началу сентября, ко Дню города, сообщается на портале mos.ru со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.
В настоящее время работы в парке проходят на площади в 40 гектаров. Рабочие одновременно прокладывают коммуникации, удаляют сухостойные деревья, проводят работы, связанные с вертикальными планировками. Взамен сухостойных и брошенных деревьев будет высажено 7 тысяч крупномерных деревьев и около 55 тысяч кустарников. Таким образом зеленая часть парка не только сохранится, что и будет приумножена.
Кроме того, в рамках работ по благоустройству будут приведены в порядок пешеходные пространства, обновлены причальные стенки, восстановят два фонтана, построенные в 1937 году. Для безопасности в парке установят 250 камер видеонаблюдения, которые будут присоединены к общегородской сети.
Также в парке появится небольшой летний кинотеатр. Помимо этого, в парке оборудуют детские и спортивные площадки, новые системы освещения.
Парк является объектом культурного наследия. Работы по благоустройству начались в декабре 2019 года. В настоящее время в работах заняты около 2,5 тысячи человек и около 200 единиц техники.
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