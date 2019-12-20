20 декабря. Mossovetinfo.ru – В парке Северного речного вокзала начались работы по благоустройству, сообщается на портале mos.ru.
Парк является объектом культурного наследия, что было учтено при разработке проекта благоустройства. Площадь работ составит 40,5 гектара. В ходе работ в парке обустроят набережную, приведут в порядок площадь перед зданием вокзала, а также речные причалы.
Также в ходе работ по благоустройству будут воссозданы по старинным фотографиям павильон администрации, павильонов кафе с террасами, а также киосков на главной парковой аллее. Буду отреставрированы памятник кораблестроителю Крылову, памятник воинам-речникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, скульптуры «Водный путь» и «Спорт». Также на территории парка реконструируют два фонтана, со стороны Ленинградского шоссе восстановят ограждение.
В парке разобьют новые газоны и цветники, высадят новые деревья и кустарники. Также в парке появится небольшой летний кинотеатр. Помимо этого в парке оборудуют детские и спортивные площадки, новые системы освещения.
В южной части парка будет обустроена зона отдыха на понтонах с бассейном, кафе и диджейской сценой.
Набережная вдоль химкинского водохранилища будет полностью закрыта для автомобилей. Доехать от входа в парк до здания вокзала и причалов можно будет на специальных электрошатлах.
Основные работы по благоустройству планируется завершить в 2020 году.
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