Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     20.12.2019 09:04

Благоустройство парка у Северного речного вокзала завершат в 2020 году

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  благоустройство  Северный речной вокзал  парки 

20 декабря. Mossovetinfo.ru – В парке Северного речного вокзала начались работы по благоустройству, сообщается на портале mos.ru.

Парк является объектом культурного наследия, что было учтено при разработке проекта благоустройства. Площадь работ составит 40,5 гектара. В ходе работ в парке обустроят набережную, приведут в порядок площадь перед зданием вокзала, а также речные причалы.

Также в ходе работ по благоустройству будут воссозданы по старинным фотографиям павильон администрации, павильонов кафе с террасами, а также киосков на главной парковой аллее. Буду отреставрированы памятник кораблестроителю Крылову, памятник воинам-речникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, скульптуры «Водный путь» и «Спорт». Также на территории парка реконструируют два фонтана, со стороны Ленинградского шоссе восстановят ограждение.

В парке разобьют новые газоны и цветники, высадят новые деревья и кустарники. Также в парке появится небольшой летний кинотеатр. Помимо этого в парке оборудуют детские и спортивные площадки, новые системы освещения.

В южной части парка будет обустроена зона отдыха на понтонах с бассейном, кафе и диджейской сценой.

Набережная вдоль химкинского водохранилища будет полностью закрыта для автомобилей. Доехать от входа в парк до здания вокзала и причалов можно будет на специальных электрошатлах.

Основные работы по благоустройству планируется завершить в 2020 году.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
благоустройство  Северный речной вокзал  парки 

Возврат к списку

Лента новостей

09:32 Город (Москва и область) Новогоднее украшение центральных улиц Москвы посвящено космосу

09:04 Город (Москва и область) Благоустройство парка у Северного речного вокзала завершат в 2020 году

08:40 Город (Москва и область) Школы фигурного катания открылись в 13 московских парках

00:04 Происшествия Пять человек пострадали в результате стрельбы у здания ФСБ в Москве - СК

17:07 Общество Очередная волна потепления придет в Москву в начале следующей недели

Актуальные материалы

13:55 Власть Собянин: нынешняя программа реновации является логичным продолжением программы Лужкова

13:39 Власть Мосгордума стала более разнообразной после выборов 2019 года - Собянин

09:10 Город (Москва и область) Власти Москвы определили 73 площадки для строительства по реновации на месте старых домов

16:48 Общество Около половины россиян не хотят переводить трудовые книжки в электронный формат

18:50 Происшествия Причину смерти журналиста Виноградова установят после вскрытия и тестов – Депздрав

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru