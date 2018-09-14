14 сентября. Mossoverinfo.ru – Благоустройство спортивных площадок завершается в парке 850-летия Москвы, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.
Рабочие завершают три площадки для воркаута, две из которых находятся в северо-западной части парка, а еще одна – самая большая – будет расположена недалеко от памп0трека. На площадках будут установлены 97 тренажеров, которые позволят заниматься представителям всех возрастных групп, а также людям с ограниченными возможностями. Монтаж тренажеров уже начался, после их установки останется уложить прорезиненное покрытие.
Помимо площадок для воркаута, в парке появится площадка для пляжного волейбола, покрытая речным песком, а также дорожка для занятий бегом и скандинавской ходьбой с прорезиненным покрытием, велосипедная дорожка протяженностью более 3 километров, и дорожно-тропиночная сеть для любителей пеших прогулок. Кроме того, в парке появятся две игровые площадки для детей.
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