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Город (Москва и область)     19.02.2021 19:21

Бокерия и Шойгу стали почётными гражданами Подмосковья

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Теги:  Московская область  Подмосковье  Лео Бокерия  Сергей Шойгу 

19 февраля. Mossovetinfo.ru – Министр обороны Росии Сергей Шойгу и президент исследовательского центра имени Бакулева, врач-кардиохирург Лео Бокерия стали почетными гражданами Московской области, сообщается на официальном сайте правительства Подмосковья.

Соответствующие постановления подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Звание «Почетный гражданин Московской области» - высшая награда региона. Она присваивается за исключительные заслуги в развитии Подмосковья, за деятельность, способствующую процветанию региона, а также за заслуги в деле защиты прав человека, охраны жизни и здоровья людей, в укреплении мира и согласия в обществе.

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Теги: 
Московская область  Подмосковье  Лео Бокерия  Сергей Шойгу 

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