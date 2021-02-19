Бокерия и Шойгу стали почётными гражданами Подмосковья

19 февраля. Mossovetinfo.ru – Министр обороны Росии Сергей Шойгу и президент исследовательского центра имени Бакулева, врач-кардиохирург Лео Бокерия стали почетными гражданами Московской области, сообщается на официальном сайте правительства Подмосковья.



Соответствующие постановления подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.



Звание «Почетный гражданин Московской области» - высшая награда региона. Она присваивается за исключительные заслуги в развитии Подмосковья, за деятельность, способствующую процветанию региона, а также за заслуги в деле защиты прав человека, охраны жизни и здоровья людей, в укреплении мира и согласия в обществе.