15 января. Mossovetinfo.ru – В 2020 году в Москве к электрическим сетям будет подключено 111 домов, построенных по программе реновации жилья, сообщается на портале mos.ru.
К строящимся домам проложат новые кабельные линии напряжением 0,4 и 10 киловольт. Для обеспечения новостроек электроэнергией будут реконструированы имеющиеся трансформаторные подстанции и построены новые.
Новые сети будут организованы таким образом, чтобы в случае технологического нарушения на одной линии, напряжение будет автоматически подано по резервной.
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