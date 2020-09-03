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Город (Москва и область)     03.09.2020 08:26

Более 100 тысяч человек воспользовались сервисом по программе реновации

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Теги:  программа реновации жилья  реновация  онлайн-сервисы  программа реновации  жилье  переезд  снос пятиэтажек  реновация жилья 

3 сентября. Mossovetinfo.ru – Более 106 тысяч человек воспользовались сервисом «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru, из них более 75,5 тысячи в течение текущего года.

Сервис был запущен в ноябре 2019 года. С его помощью можно узнать какие документы необходимо получить для переезда в рамках программы, как докупить дополнительные площади, а также о том, как действовать после получения ключей от новой квартиры.

Сервис не просто предоставляет инструкцию по действиям при переселении, но и делает актуальной для каждой конкретной ситуации. При этом, сервис дополнен ссылками на городские онлайн-услуги, которые могут потребоваться при оформлении и переезде, а воспользоваться сервисом можно без регистрации на портале mos.ru.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года, в нее вошли 5174 дома. С момента страта программы, новое жилье получили уже более 19,5 тысячи москвичей. В августе текущего года власти Москвы опубликовали этапы переселения в рамках программы, рассчитанные до 2032 года.


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Теги: 
программа реновации жилья  реновация  онлайн-сервисы  программа реновации  жилье  переезд  снос пятиэтажек  реновация жилья 

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