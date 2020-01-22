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Город (Москва и область)     22.01.2020 09:55

Более 108 тысяч кустарников высадят в Москве весной

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Теги:  озеленение  благоустройство 

22 января. Mossovetinfo.ru – Весной 2020 года на благоустроенных в прошлом году улицах, площадях, набережных, переулках и в скверах Москвы высадят более 108 тысяч кустарников, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта.

Сообщается, что всего будет высажено более 20 видов кустарников, которые были подобраны и заготовлены осенью 2019 года. Подбором конкретных пород кустарников для каждой улицы занимались как проектировщики, так и дендрологи. Выбирались растения, которые имеют наибольшую привлекательность, и при этом, цветущие в разное время.

Работы по высадке кустарников планируется провести с середины апреля до конца мая. Большая часть работ будет выполняться в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта и не создавать неудобств горожанам. При этом, на тех улицах, где трафик менее оживленный, работу будут проводить и днем.


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Карта места

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Теги: 
озеленение  благоустройство 

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