19 февраля. Mossovetinfo.ru – Пользователи приложения «Метро Москвы» построили более 10 миллионов маршрутов с момента запуска в столице Московских центральных диаметров, сообщается на портале mos.ru.
Специально к запуску МЦД приложение было обновлено, теперь с его помощью можно узнать, когда придет поезд и записать на карту «Тройка» абонемент для поездок по МЦД. Также приложение позволяет удаленно пополнить «Тройку», проложить маршрут по городу с учетом использования любого городского транспорта, узнать, какое время займет дорога из одной точки маршрута в другую.
В приложении также содержится информация об основных достопримечательностях Москвы, и возможность проложить до них маршрут. Помимо этого, с помощью приложения можно узнать обо всех действующих тарифах на проезд.
С момента запуска в 2017 году, приложение «Метро Москвы» было скачано уже более трех миллионов раз.
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