19 февраля. Mossovetinfo.ru – Пользователи приложения «Метро Москвы» построили более 10 миллионов маршрутов с момента запуска в столице Московских центральных диаметров, сообщается на портале mos.ru.



Специально к запуску МЦД приложение было обновлено, теперь с его помощью можно узнать, когда придет поезд и записать на карту «Тройка» абонемент для поездок по МЦД. Также приложение позволяет удаленно пополнить «Тройку», проложить маршрут по городу с учетом использования любого городского транспорта, узнать, какое время займет дорога из одной точки маршрута в другую.



В приложении также содержится информация об основных достопримечательностях Москвы, и возможность проложить до них маршрут. Помимо этого, с помощью приложения можно узнать обо всех действующих тарифах на проезд.



С момента запуска в 2017 году, приложение «Метро Москвы» было скачано уже более трех миллионов раз.