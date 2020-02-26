26 февраля. Mossovefinfo.ru – Более 10% москвичей тратят на дорогу до работы и обратно более трех часов в день, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс. Недвижимость».
В ходе исследования были опрошены более 2 миллионов пользователей сервиса. 23% респондентов сообщили, что тратят на дорогу в один конец меньше 30 минут, 38% - от 30 минут до часа, 27% - час и более.
68% респондентов добираются до работы на общественном транспорте, 17% - на собственных автомобилях, около 10% рассказали, что ходят на работу пешком, 5% пользуются такси или каршерингом.
При этом, большинство опрошенных заявили, что хотели бы тратить на дорогу не более 30 минут в один конец.
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