26 февраля. Mossovefinfo.ru – Более 10% москвичей тратят на дорогу до работы и обратно более трех часов в день, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс. Недвижимость».



В ходе исследования были опрошены более 2 миллионов пользователей сервиса. 23% респондентов сообщили, что тратят на дорогу в один конец меньше 30 минут, 38% - от 30 минут до часа, 27% - час и более.



68% респондентов добираются до работы на общественном транспорте, 17% - на собственных автомобилях, около 10% рассказали, что ходят на работу пешком, 5% пользуются такси или каршерингом.



При этом, большинство опрошенных заявили, что хотели бы тратить на дорогу не более 30 минут в один конец.