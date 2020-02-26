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Город (Москва и область)     26.02.2020 12:51

Более 10% москвичей тратят на дорогу до работы и обратно около 3 часов

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Теги:  исследование 

26 февраля. Mossovefinfo.ru – Более 10% москвичей тратят на дорогу до работы и обратно более трех часов в день, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс. Недвижимость».

В ходе исследования были опрошены более 2 миллионов пользователей сервиса. 23% респондентов сообщили, что тратят на дорогу в один конец меньше 30 минут, 38% - от 30 минут до часа, 27% - час и более.

68% респондентов добираются до работы на общественном транспорте, 17% - на собственных автомобилях, около 10% рассказали, что ходят на работу пешком, 5% пользуются такси или каршерингом.

При этом, большинство опрошенных заявили, что хотели бы тратить на дорогу не более 30 минут в один конец.


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Теги: 
исследование 

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