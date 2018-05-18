Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     20.05.2018, 12:15

Более 10 тыс. человек посетили Музей Победы в рамках акции «Ночь музеев»

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Ночь музеев  музеи  акции  Музей Победы  Поклонная гора 

20 мая. Mossovetinfo.ru – В рамках акции «Ночь музеев» в Москве, Музей Победы на Поклонной горе посетили 11 тысяч человек, сообщается на официальном сайте музея.

Основной наплыв посетителей был отмечен в вечернее время, а самые стойкие гости музея до 6 утра смотрели в большом концертном зале музея фильм «Ликвидация».

В рамках акции экскурсии по музею провели почетные гости: Игорь Прокопенко, Игорь Угольников, Аркадий Назаренко, Алексей Киян, Арина Шарапова, Павел Картаев и Андрей Туманов. Посетители смогли ознакомиться с уникальной экспозицией «100 шедевров» из запасников музея, которая будет действовать только в текущие выходные, а также выставка холодного оружия Красной армии и вермахта. Кроме того, член ученого совета музея, историк Михаил Мягков прочитал лекцию о Великой Отечественной войне.

Акция «Ночь музеев» проводится в России на протяжении 12 лет и приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 19 мая.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Ночь музеев  музеи  акции  Музей Победы  Поклонная гора 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

12:15 Город (Москва и область) Более 10 тыс. человек посетили Музей Победы в рамках акции «Ночь музеев»

11:46 Происшествия Во время тушения пожара на севере Москвы спасено 23 человека

14:39 Общество Партия Алексея Навального получила название

13:17 Город (Москва и область) Технический пуск участка желтой ветки метро запланирован на начало лета

13:04 Общество «Яблоко», «зеленые» кандидаты и КПРФ 20 мая выходят на финишные этапы праймериз в мэры Москвы

Актуальные материалы

15:18 Власть Новый состав правительства РФ

12:54 Город (Москва и область) Велопарад пройдет в Москве 20 мая

08:48 Общество Открылась регистрация на Московский урбанистический форум

08:52 Общество К акции «Ночь в музее» присоединились 12 московских парков

14:51 Город (Москва и область) Рост ипотеки в Москве в апреле составил 77% по сравнению с 2017 годом

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru