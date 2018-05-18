20 мая. Mossovetinfo.ru – В рамках акции «Ночь музеев» в Москве, Музей Победы на Поклонной горе посетили 11 тысяч человек, сообщается на официальном сайте музея.



Основной наплыв посетителей был отмечен в вечернее время, а самые стойкие гости музея до 6 утра смотрели в большом концертном зале музея фильм «Ликвидация».



В рамках акции экскурсии по музею провели почетные гости: Игорь Прокопенко, Игорь Угольников, Аркадий Назаренко, Алексей Киян, Арина Шарапова, Павел Картаев и Андрей Туманов. Посетители смогли ознакомиться с уникальной экспозицией «100 шедевров» из запасников музея, которая будет действовать только в текущие выходные, а также выставка холодного оружия Красной армии и вермахта. Кроме того, член ученого совета музея, историк Михаил Мягков прочитал лекцию о Великой Отечественной войне.



Акция «Ночь музеев» проводится в России на протяжении 12 лет и приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 19 мая.