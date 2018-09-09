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Город (Москва и область)
09.09.2018, 11:01
Более 10 тысяч наблюдателей работают на выборах мэра Москвы
9 сентября. Mossovetinfo.ru – Болеее10 тысяч наблюдателей работают на избирательных участках во время выборов мэра Москвы, сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. ...
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Город (Москва и область)
09.09.2018, 10:21
День тишины перед выборами мэра Москвы прошел без нарушений - Мосгоризбирком
9 сентября. Mossovetinfo.ru – День тишины и ночь перед выборами прошли без нарушений. Об этом сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Выборы мэра Москвы проходят ...
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Город (Москва и область)
09.09.2018, 09:34
Штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы ведет трансляцию своей работы
9 сентября. Mossovetinfo.ru – На сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы идет прямая трансляция, посвященная работе штаба и ходу выборов. Выборы проходят 9 сентября. И...