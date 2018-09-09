9 сентября. Mossovetinfo.ru – Болеее10 тысяч наблюдателей работают на избирательных участках во время выборов мэра Москвы, сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.



По словам Горбунова, 4 200 наблюдателей от общего числа, представляют Общественную палату Москвы.



Горбунов также сообщил, что помимо наблюдателей, на всех избирательных участках, кроме тех, которые расположены в СИЗО и в больницах, организовано видеонаблюдение.