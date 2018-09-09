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Город (Москва и область)     09.09.2018 11:01

Более 10 тысяч наблюдателей работают на выборах мэра Москвы

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Теги:  выборы-2018  выборы мэра Москвы  наблюдатели  выборы  выборы мэра-2018  единый день голосования 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Болеее10 тысяч наблюдателей работают на избирательных участках во время выборов мэра Москвы, сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

По словам Горбунова, 4 200 наблюдателей от общего числа, представляют Общественную палату Москвы.

Горбунов также сообщил, что помимо наблюдателей, на всех избирательных участках, кроме тех, которые расположены в СИЗО и в больницах, организовано видеонаблюдение.


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Карта места

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Теги: 
выборы-2018  выборы мэра Москвы  наблюдатели  выборы  выборы мэра-2018  единый день голосования 

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