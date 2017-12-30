30 декабря. Mossovetinfo.ru – Более 11 тысяч сотрудников будут обеспечивать бесперебойную работу московского метрополитена в новогоднюю ночь, сообщается в официальном микроблоге столичной подземки в Twitter.



«Для того чтобы наши пассажиры могли встретить Новый год с семьей и друзьями, а после отправиться на многочисленные праздничные мероприятия, более 10 тысяч сотрудников мосметро встретят Новый 2018 год на рабочем месте и обеспечат бесперебойную работу метро», - говорится в сообщении.



В новогоднюю ночь московский метрополитен и МЦК будут работать круглосуточно.