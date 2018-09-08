8 сентября. Mossovetinfo.ru – Заявления на возможность проголосовать на выборах мэра Москвы на «дачных участках» к вечеру пятницы подали 111 тысяч москвичей, сообщил в своем аккаунте в Twitter глава Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Кроме того, еще 144 тысячи подали заявления о голосовании не по месту прописки, а по месту фактического пребывания внутри Москвы.
В общей сложности системой «мобильный избиратель» намерены воспользоваться около 3,5% избирателей, а конкретно на «дачных участках» намерены проголосовать 1,5%.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.
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