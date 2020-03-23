23 марта. Mossovetinfo.ru – Более 120 тысяч человек обратились на горячую линию департамента здравоохранения Москвы по поводу коронавируса, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
По словам Раковой, более 45 тысяч человек сообщили на горячую линию о своем прибытии из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. 20 тысяч человек оставили заявки на получение больничных листов.
В Москве с 16 марта введены дополнительные меры ограничения в связи с коронавирусом. Всего в городе зафиксировано 262 случая заболевания.
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