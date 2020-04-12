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Город (Москва и область)     12.04.2020 13:54

Более 1300 человек в Москве оштрафовано за сутки за несоблюдение дистанции в 1,5 метра

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Теги:  социальная дистанция  штрафы 

12 апреля. Mossovetinfo.ru – Более 1300 человек в Москве оштрафовали за прошедшие сутки за несоблюдение социальной дистанции и нарушение указа мэра, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Объединение административных технических инспекций Москвы.

По данным издания, люди были оштрафованы за то, что, находясь на улице, собирались в группы, а также находились на улице без конкретной причины (поход в магазин, вынос мусора, прогулка с собакой). Всего было составлено 1358 протоколов. Сумма штрафа за данное нарушение составляет 4 тысячи рублей в первый раз и 5 тысяч рублей при повторном нарушении.

Ранее стало известно, что в Москве 30 человек оштрафовали за нарушение карантина. Кроме того, сообщалось, что 18 предприятий торговли были оштрафованы за отсутствие разметки для соблюдения социальной дистанции.


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Теги: 
социальная дистанция  штрафы 

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