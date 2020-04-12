12 апреля. Mossovetinfo.ru – Более 1300 человек в Москве оштрафовали за прошедшие сутки за несоблюдение социальной дистанции и нарушение указа мэра, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Объединение административных технических инспекций Москвы.



По данным издания, люди были оштрафованы за то, что, находясь на улице, собирались в группы, а также находились на улице без конкретной причины (поход в магазин, вынос мусора, прогулка с собакой). Всего было составлено 1358 протоколов. Сумма штрафа за данное нарушение составляет 4 тысячи рублей в первый раз и 5 тысяч рублей при повторном нарушении.



Ранее стало известно, что в Москве 30 человек оштрафовали за нарушение карантина. Кроме того, сообщалось, что 18 предприятий торговли были оштрафованы за отсутствие разметки для соблюдения социальной дистанции.