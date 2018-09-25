25 сентября. Mossovetinfo.ru – В честь Дня старшего поколения в Москве пройдет 1350 праздничных мероприятий, сообщает портал mos.ru.
Праздничные мероприятия будут проходить с 29 сентября. В программе предусмотрены выставки и концерты, кинопоказы, участники проекта «Московское долголетие» примут участие в соревнованиях по скандинавской ходьбе. Центры социального обслуживания и пансионаты для ветеранов проведут дни открытых дверей, на которых пожилые люди смогут узнать о возможностях для отдыха и обучения. Планируется, что гостями праздничных мероприятий станут 2200 тысяч пенсионеров. Кроме того, 130 тысяч пожилых людей планируется поздравить на дому.
Всего в Москве насчитывается около 3 миллионов пенсионеров. Из них более 500 человек в возрасте 100 лет и старше, около 55 тысяч – в возрасте от 90 до 100 лет, и 364 тысячи пенсионеров в возрасте от 80 до 90 лет. Социальными выплатами и льготами охвачены 2,1 миллиона пенсионеров.
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