19 сентября. Mossovetinfo.ru – В течение купального сезона на московских водоемах было спасено 135 человек, сообщает Информационный центр правительства Москвы со ссылкой на начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС Москвы Александра Гокова.
По словам Гокова, благодаря мерам, принятым МЧС перед началом и во время купального сезона, удалось не допустить роста численности погибших на московских пляжах. Если в 2017 году на водоемах Москвы в течение купального сезона погибло 44 человека, то в текущем году – 39 человек.
Гоков также отметил, что коэффициент гибели людей на водных объектах в Москве является самым низким в России. Если в среднем по стране этот коэффициент составляет 2,53 погибших на 100 тысяч человек, то в Москве он составляет 0,49 на 100 тысяч человек.
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