Более 130 проектов с применением ИИ реализовано в Москве - Собянин

9 марта — Mossovetinfo.ru — Городские власти столицы реализовали более 130 проектов с применением искусственного интеллекта (ИИ), в том числе в 2025 году - свыше 20 новых проектов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.



«Искусственный интеллект – давно уже не экзотика, а рабочая технология, являющаяся неотъемлемой частью управления городом. Правительством Москвы реализовано свыше 130 проектов с использованием ИИ: от контроля благоустройства и управления транспортом до постановки диагнозов пациентам поликлиник. Искусственный интеллект помогает проектировать здания, оптимизировать закупки, писать код и решать множество других городских задач. Часть внедренных технологий – собственные городские разработки, часть – предоставлены нашими бизнес-партнерами», – написал Сергей Собянин.



Мэр подчеркнул, что масштабное внедрение искусственного интеллекта полностью соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика», цель которого – технологическая модернизация и повышение качества жизни граждан нашей страны.



Отмечено, что «одна из самых перспективных областей применения ИИ – это, конечно, медицина и, в частности лучевая диагностика. Сегодня в распоряжении московских рентгенологов имеется более 60 ИИ‑сервисов, которые позволяют выявлять признаки патологий по 43 клиническим направлениям».



В числе реализованных проектов в статье Собянина упомянуты:

— новый ИИ-сервис позволяет диагностировать переломы костей плечевого сустава — одной из самых сложных анатомических зон для чтения рентгеновских изображений;

— очень важное нововведение прошлого года – ИИ‑сервис саммаризации данных электронной медицинской карты. В результате еще до начала приема доктор получает краткую и точную сводку о предыдущих обращениях пациента, проведенных исследованиях, выписанных лекарствах и вызовах скорой помощи, релевантных текущим жалобам;

— первый в мире беспилотный трамвай с пассажирами, работающий на регулярном маршруте, который с сентября 2025 года он перевез свыше 60 тыс. пассажиров;

— запустили тестовую эксплуатацию первого в России беспилотного поезда метро на базе модели «Москва‑2024»;

— оплата проезда по биометрии заработала на всех турникетах всех станций метро и МЦК, в аэроэкспрессах, на причалах регулярного речного электротранспорта и ряде станций МЦД;

— в 2025 г. мы заработала система видеоаналитики на светофорах: теперь трамваи проезжают перекрестки на 20 % быстрее за счет автоматической смены сигналов;

— добавлены новинки и в сфере образования. В мае 2025 года в ИИ-сервисе Московской электронной школы «Цифровой учитель» появились задания, которые помогают в изучении английского языка, а в декабре сервис пополнился новыми предметами: физикой для 8-9 классов и информатикой для 7-9 классов. Также для педагогов в МЭШ запустили ИИ‑чат‑бот, призванный облегчить подготовку к учебным занятиям.



Также заработали сервисы для предпринимателей и для других отраслей, например, для строительной.



На портале mos.ru начали тестировать улучшенную версию цифрового ассистента «Москва», который благодаря искусственному интеллекту может развернуто проконсультировать по многим вопросам. Кроме того, с его помощью через чат поддержки можно получать городские услуги и сервисы: передавать показания счетчиков, организовывать вывоз вещей, запрашивать жилищные документы, оплачивать ЕПД, отслеживать статус заявлений, получать информацию о новых событиях на Портале поставщиков Москвы.



«Эти инициативы повышают качество и доступность городских услуг, и подтверждают статус Москвы как лидера цифровой трансформации в России. А значит темпы внедрения ИИ будут только расти», — подчеркнул мэр.



В ближайшее время появятся новые сервисы, — добавил Собянин.