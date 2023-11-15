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Город (Москва и область)     17.11.2023 09:10

Более 150 красочных почтовых ящиков для отправки писем Деду Морозу откроют в Москве с 18 ноября

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Теги:  Новый Год  Москва  почтовый ящик  Новогодняя почта Деда Мороза  Московская усадьба Деда Мороза 

17 ноября — Mossovetinfo.ru Москва — Более 150 красочных почтовых ящиков для отправки писем Деду Морозу откроют в Москве с 18 ноября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Этой зимой мы проведем почтовую кампанию уже в шестой раз. Ящики появятся в столичных парках, торговых центрах, на различных культурных площадках. Всего в кампании примет участие порядка 150 локаций по всей Москве, так что возможность отправить письмо зимнему волшебнику будет у каждого», – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента культуры столицы Алексея Фурсина.

Найти ближайший почтовый ящик и построить к нему маршрут поможет интерактивная карта на сайте Московской усадьбы Деда Мороза, разработанная совместно с современным геосервисом. На ней будут отмечены все доступные для отправки писем локации. По мере размещения новых почтовых ящиков карта будет дополняться.

«Уточнить, где находится ближайший к вам ящик и построить к нему маршрут поможет геосервис 2 ГИС. На протяжение всей почтовой кампании на картах приложения будет отмечена каждая доступная точка. Достаточно ввести в строке поиска запрос «почта Деда Мороза», - сообщается на сайте Московской усадьбы Деда Мороза.

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Карта места

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Теги: 
Новый Год  Москва  почтовый ящик  Новогодняя почта Деда Мороза  Московская усадьба Деда Мороза 

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