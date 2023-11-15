Более 150 красочных почтовых ящиков для отправки писем Деду Морозу откроют в Москве с 18 ноября

17 ноября — Mossovetinfo.ru Москва — Более 150 красочных почтовых ящиков для отправки писем Деду Морозу откроют в Москве с 18 ноября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



«Этой зимой мы проведем почтовую кампанию уже в шестой раз. Ящики появятся в столичных парках, торговых центрах, на различных культурных площадках. Всего в кампании примет участие порядка 150 локаций по всей Москве, так что возможность отправить письмо зимнему волшебнику будет у каждого», – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента культуры столицы Алексея Фурсина.



Найти ближайший почтовый ящик и построить к нему маршрут поможет интерактивная карта на сайте Московской усадьбы Деда Мороза, разработанная совместно с современным геосервисом. На ней будут отмечены все доступные для отправки писем локации. По мере размещения новых почтовых ящиков карта будет дополняться.



«Уточнить, где находится ближайший к вам ящик и построить к нему маршрут поможет геосервис 2 ГИС. На протяжение всей почтовой кампании на картах приложения будет отмечена каждая доступная точка. Достаточно ввести в строке поиска запрос «почта Деда Мороза», - сообщается на сайте Московской усадьбы Деда Мороза.