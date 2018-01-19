Более 1,2 тысячи катков с натуральным льдом залили в столице

19 января. Mossovetinfo.ru - Больше 1,2 тысячи катков с натуральным льдом залили в столице. Об этом сообщается на официальном портала мэра и правительства Москвы.



Также обустроили 382 лыжные трассы и 589 ледяных горок. Площадки, устойчивые к плюсовой температуре воздуха, работают с начала декабря.