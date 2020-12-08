8 декабря. Mossovetinfo.ru - С начала года доступ к своим электронным медкартам получили более 1,7 миллиона москвичей, сообщается на портале mos.ru.



Доступ к электронным медкартам было открыт москвичам на портале mos.ru c 14 января. С 26 июня доступ стал возможен и в мобильном приложении.



В общей сложности с января москвичи обратились к электронным медкартам более 18 миллионов раз, из них 13 миллионов раз на портале, остальные обращения - через мобильное приложение.



В своей электронной медкарте москвичи могут увидеть протоколы осмотра врачей, результаты инструментальных и лабораторных исследований, выписные эпикризы из стационара, актуальные рецепты и данные о вызовах скорой помощи, и многое другое. Функционал электронной медкарты постоянно расширяется.