8 декабря. Mossovetinfo.ru - С начала года доступ к своим электронным медкартам получили более 1,7 миллиона москвичей, сообщается на портале mos.ru.
Доступ к электронным медкартам было открыт москвичам на портале mos.ru c 14 января. С 26 июня доступ стал возможен и в мобильном приложении.
В общей сложности с января москвичи обратились к электронным медкартам более 18 миллионов раз, из них 13 миллионов раз на портале, остальные обращения - через мобильное приложение.
В своей электронной медкарте москвичи могут увидеть протоколы осмотра врачей, результаты инструментальных и лабораторных исследований, выписные эпикризы из стационара, актуальные рецепты и данные о вызовах скорой помощи, и многое другое. Функционал электронной медкарты постоянно расширяется.
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