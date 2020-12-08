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Город (Москва и область)     08.12.2020 09:39

Более 1,7 миллиона москвичей получили доступ к электронным медкартам

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Теги:  медицина  здравоохранение  электронная медицинская карта 

8 декабря. Mossovetinfo.ru - С начала года доступ к своим электронным медкартам получили более 1,7 миллиона москвичей, сообщается на портале mos.ru.

Доступ к электронным медкартам было открыт москвичам на портале mos.ru c 14 января. С 26 июня доступ стал возможен и в мобильном приложении.

В общей сложности с января москвичи обратились к электронным медкартам более 18 миллионов раз, из них 13 миллионов раз на портале, остальные обращения - через мобильное приложение.

В своей электронной медкарте москвичи могут увидеть протоколы осмотра врачей, результаты инструментальных и лабораторных исследований, выписные эпикризы из стационара, актуальные рецепты и данные о вызовах скорой помощи, и многое другое. Функционал электронной медкарты постоянно расширяется.


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Теги: 
медицина  здравоохранение  электронная медицинская карта 

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