19 февраля. Mossovetinfo.ru – Гости фестиваля «Московская Масленица» смогут попробовать более 210 видов блинов, блинчиков и оладий, сообщили ИА «Моссовет» в департаменте торговли и услуг Москвы.
По словам главы департамента Алексея Немерюка, на фестивале можно будет попробовать как блины, приготовленные по традиционным русским рецептам, так и блины по рецептам жителей разных стран мира: тайские, венесуэльские, шведские, датские, сербские, французские, японские и многие другие. Также будут представлены блинные супы, пироги, караваи, десерты и необычные «консервированные блины».
На площадках фестиваля будут работать более 200 торговых и ресторанных шале. Для участия в фестивале экспертный комитет отобрал 88 предприятий общепита и 167 представителей торговой программы.
Фестиваль «Московская Масленица» пройдет в Москве с 21 февраля по 1 марта.
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