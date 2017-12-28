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Город     28.12.2017 12:41

Более 20 московских парков подготовили к празднованию Нового года

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Теги:  парки  Новый год  оформление  украшение 

28 декабря. Mossovetinfo.ru – Подготовка к новогодним праздникам завершена более чем в 20 московских парках, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Оригинальное оформление закончено в парке «Зарядье», Парке Горького и «Музеоне», парке «Сокольники», в саду «Эрмитаж» и саду имени Баумана, в парке Победы на Поклонной горе, в Измайловском парке, парке 850-летия Москвы. Празднично оформлены парки Бабушкинский, Лианозовский, Таганский, Воронцовский и Перовский, «Северное Тушино», «Красная Пресня», «Кузьминки» и «Фили».

В парках установлено более 40 новогодних елок высотой от 3 до 13 метров. Кроме того, в оформлении парков использовано большое количество гирлянд, объемных скульптур, световых элементов, декоративных фонарей. Создано большое количество арт-объектов и инсталляций.


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Карта места

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Теги: 
парки  Новый год  оформление  украшение 

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