28 декабря. Mossovetinfo.ru – Подготовка к новогодним праздникам завершена более чем в 20 московских парках, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.



Оригинальное оформление закончено в парке «Зарядье», Парке Горького и «Музеоне», парке «Сокольники», в саду «Эрмитаж» и саду имени Баумана, в парке Победы на Поклонной горе, в Измайловском парке, парке 850-летия Москвы. Празднично оформлены парки Бабушкинский, Лианозовский, Таганский, Воронцовский и Перовский, «Северное Тушино», «Красная Пресня», «Кузьминки» и «Фили».



В парках установлено более 40 новогодних елок высотой от 3 до 13 метров. Кроме того, в оформлении парков использовано большое количество гирлянд, объемных скульптур, световых элементов, декоративных фонарей. Создано большое количество арт-объектов и инсталляций.