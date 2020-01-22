22 января. Mossovetinfo.ru – В рамках акции «Елочный круговорот - 2020» за первые две недели акции москвичи сдали на переработку более 22 тысяч новогодних елок, сообщается на портале mos.ru.



Акция продлится до конца февраля. Сдать новогодние елки на переработку можно в специальных пунктах приема, их в Москве организовано около 400, расположены пункты приема во всех городских округах.



В результате переработки из новогодних елок делают щепу, которая затем используется, в сельском хозяйстве, а также для благоустройства улиц и создания экологических троп.