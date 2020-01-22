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Город (Москва и область)     22.01.2020 12:33

Более 22 тысяч новогодних елок сдали на утилизацию в Москве

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Теги:  елки  переработка  акции 

22 января. Mossovetinfo.ru – В рамках акции «Елочный круговорот - 2020» за первые две недели акции москвичи сдали на переработку более 22 тысяч новогодних елок, сообщается на портале mos.ru.

Акция продлится до конца февраля. Сдать новогодние елки на переработку можно в специальных пунктах приема, их в Москве организовано около 400, расположены пункты приема во всех городских округах.

В результате переработки из новогодних елок делают щепу, которая затем используется, в сельском хозяйстве, а также для благоустройства улиц и создания экологических троп.


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Карта места

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Теги: 
елки  переработка  акции 

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