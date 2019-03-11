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Город (Москва и область)     11.03.2019 16:27

Более 23 миллионов туристов посетили Москву в 2018 году - Собянин

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Теги:  туристы  отели  Сергей Собянин 

11 марта. Mossovetinfo.ru – В 2018 году Москву посетили 23,5 миллиона туристов, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, рост туристического потока связан с хорошими впечатлениями, которые получили гости прошедшего в России чемпионата мира по футболу, а также с проводимыми в Москве фестивалями и с наличием в столице уникальных объектов.

Мэр Москвы отметил, что в связи с ростом потока туристов, Москве необходимо больше гостиниц и сообщил, что в 2019 году в Москве введут в строй 15 новых отелей.


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Карта места

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Теги: 
туристы  отели  Сергей Собянин 

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