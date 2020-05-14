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Город (Москва и область)
14.05.2020, 11:21
В Москве ввели в эксплуатацию два дома по реновации
14 мая. Mossovetinfo.ru – Мосгосстройнадзор оформил разрешения на ввод в эксплуатацию двух домов в рамках программы реновации жилья, сообщает пресс-служба ведомства. Один дом построен в Кузь...
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Город (Москва и область)
14.05.2020, 10:36
В Подмосковье за сутки выявлено 918 новых случаев заражения коронавирусом
14 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 918 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего в Подмосковье подтверждено 24 580 случаев ...
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Город (Москва и область)
14.05.2020, 10:36
Число заражений коронавирусом в Москве превысило 130 тысяч человек
14 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки зафиксировано 4 712 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего в столице подтверждено 130 716 случаев за...