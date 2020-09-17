17 сентября. Mossovetinfo.ru - В рамках программы реновации жилья в Москве строится и проектируется более 250 объектов, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра столицы Андрея Бочкарева.
По словам Бочкарева, в настоящий момент в рамках программы идет строительство и проектирование 254 домов общей площадью более 4 миллионов квадратных метров.
С начала программы построен уже 61 дом. Жители 158 старых домов уже переехали или находятся в процессе переезда в 57 новостроек. Новые квартиры в рамках программы реновации уже получили более 20 тысяч человек.
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