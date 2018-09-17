17 сентября. Mossovetinfo.ru – За время действия программы озеленения «Миллион деревьев», которая стартовала в 2013 году, в Москве высажено более 2 миллионов деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба департамента природопользования и окружающей среды Москвы.
В рамках программы, осенью 2018 года в Москве высадят более 9 тысяч деревьев и более 158 тысяч кустарников. При этом около 3 тысяч деревьев и большая часть кустарников будет высажена во дворах жилых домов.
Стать участниками программы «Миллион деревьев» могут сами москвичи – они могут сами высадить деревья или предложить места для их высадки и выбрать породы высаживаемых растений.
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