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Город (Москва и область)     17.09.2018 15:18

Более 2 миллионов деревьев и кустарников высадили в Москве за 5 лет

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Теги:  озеленение  деревья  Миллион деревьев 

17 сентября. Mossovetinfo.ru – За время действия программы озеленения «Миллион деревьев», которая стартовала в 2013 году, в Москве высажено более 2 миллионов деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба департамента природопользования и окружающей среды Москвы.

В рамках программы, осенью 2018 года в Москве высадят более 9 тысяч деревьев и более 158 тысяч кустарников. При этом около 3 тысяч деревьев и большая часть кустарников будет высажена во дворах жилых домов.

Стать участниками программы «Миллион деревьев» могут сами москвичи – они могут сами высадить деревья или предложить места для их высадки и выбрать породы высаживаемых растений.


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Карта места

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Теги: 
озеленение  деревья  Миллион деревьев 

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